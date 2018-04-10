فرنسا تتوعد سوريا باستخدام القوة ردا على الهجوم الكيمياوي

توعدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، نظيرتها السورية باللجوء إلى القوة العسكرية في حال تجاوزة الخطوط الحمراء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية “بنجامين جريفو”، أن فرنسا ستلجأ للخيار العسكري ردا على الهجمات الكيمياوية المتكررة في سوريا

والتي تسبب في مقتل المئات من المدنيين.

واضاف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لتبادب المعلومات بخصوص الهجوم الكيمياوي الأخير.

وفي هذا السياق، قال جريفو، “إذا تم تحديد المسؤوليات، فإن ماكرون قد ذكر مرارا وتكرارا، أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر، سيقوم بالرد”.