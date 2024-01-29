فرنسا تتوقف عن منح VISA للجزائريين.. القنصلية توضح!

قفز رقم منح التأشيرة VISA للطلبة الجزائريين من 5000 إلى 10000 تأشيرة ، خلال 4 سنوات الأخيرة. حيث ارتفعت النسبة بـ100 بالمائة. –حسب ما صرح به القنصل العام لفرنسا في الجزائر العاصمة-.

وبخصوص توقف فرنسا عن منح التأشيرات VISA للجزائريين، أجاب برونو كلير، أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. مشيرا إلى أن فرنسا لا تزال تمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين.

كما أشار برونو كلير، إلى أن القنصلية الفرنسية تمنح التأشيرات لثلثي طالبيها من مجموع الطلبات المقدمة. مؤكدا أن فرنسا ستواصل منح التأشيرات.