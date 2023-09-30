فرنسا تحارب “البق” قبل الأولمبياد!

أبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود طفيل يدعى “البق” في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات. كما أوردت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

وحث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل. ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية. من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع آفة البق.

خطة طارئة

كما تعهدت الحكومة الفرنسية الجمعة رداً على طلب من بلدية باريس “التحرك بشكل أكبر” لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات “حماية” أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

ومن جهته، قال وزير النقل، كليمنت بيون، عبر الشبكة الاجتماعية X (تويتر سابقا): “سألتقي الأسبوع المقبل مع مشغلي النقل”. “لإبلاغهم بالإجراءات التي تم اتخاذها وكذا اتخاذ المزيد من الإجراءات لخدمة الركاب للطمأنينة والحماية”.

واختفت هذه الحشرات من الحياة اليومية في خمسينات القرن العشرين، ثم عاودت الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة. في عدد من الدول المتقدمة بفعل وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقّل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة. إضافة إلى تسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية.