فرنسا.. تحالف اليسار يتصدر نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

تصدرت الجبهة الشعبية الجديدة نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا. فيما التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه ثالثا بعد تحالف ماكرون.

وقد شهد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في فرنسا إقبالا كبيرا، حيث بلغت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق 59.71 بالمئة بحلول الساعة الخامسة مساء.

ولم يستطع أي من الأقطاب السياسية الثلاثة الحصول على الأغلبية البرلمانية.

ومن جهته، دعا جان لوك ميلونشون قائد الجبهة الشعبية الجديدة ماكرون إلى تكليف الجبهة بتشكيل الحكومة الجديدة ويتعهد باتخاذ اجراءات وقرارات سريعة.