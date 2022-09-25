فرنسا تحتفل بالحركى وأولادهم يطالبون برفع أجورهم

تحتفل فرنسا اليوم الأحد 25 سبتمبر باليوم الوطني لتكريم الحركيين. وهو يوم تم تخصيصه للحركى منذ صدور مرسوم عام 2003.

واعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا ورسميا، مشروع قانون الاعتذار و”تعويض” الحركى. من خلال تصويت نهائي في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وقد أعلنت الإليزيه في بيان صحفي نُشر اليوم الأحد أن الدولة الفرنسية دفعت 22 مليون أورو. كتعويضات لنحو 3000 من الحركيين وأولاد الحركيين.

حتى الآن ، “تم تسجيل أكثر من 22000 طلب” من قبل الخدمات المكلفة بتعويض هؤلاء الحركى وأولادهم. وتشير الرئاسة الفرنسية أيضًا إلى أنه تم دفع أكثر من 27 مليون أورو إضافية.

كما كشفت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم توفير بوابة على الإنترنت مخصصة بالكامل لتاريخ الحركيين في الأسابيع المقبلة. تحت رعاية الحكومة (harkis.gouv.fr).

ورغم هذا فإن أبناء الحركيس غير مقتنعين بالتعويضات التي اقترحتها فرنسا. حيث ينص القانون على إنفاق 3000 أورو سنويًا للحركى. بالإضافة إلى 1000 أورو لكل عام إضافي. لكن المبلغ الإجمالي لا يمكن أن يتجاوز 16000 أورو.

واستنكر بعض الحركيين أيضًا الطبيعة التمييزية لهذه التعويضات. فمن بين 90.000 حركي وعائلاتهم الذين وصلوا إلى فرنسا ، يحق لـ 40.000 إلى 50.000 الحصول على هذا التعويض.