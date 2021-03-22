فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على إنقاذ لبنان

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، أنه سيحث دول الإتحاد الأوروبي على مساعدة لبنان.

وتقود باريس جهودا دولية لإنقاذ لبنان، لكن معظمها باء بالفشل جراء تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر “الانهيار”.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، قبل حضوره اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن لبنان ينهار وعلى الاتحاد التحرك لإنقاذه.

مضيفا أنه سيحث اجتماع وزراء خارجية التكتل، على بحث حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية في بيروت.

وقادت باريس الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة تواجهه منذ الحرب الأهلية.

لكنها لم تنجح حتى الآن، رغم مرور سبعة شهور في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة.

وتصاعدت الأزمة في الأيام الأخيرة مع انخفاض قيمة العملة بدرجة أكبر، وإغلاق العديد من المتاجر.

وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد قالوا إن فرنسا مستعدة الآن وبعد جمود مستمر منذ شهور، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.