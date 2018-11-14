فرنسا تحذر رعاياها مجددا من داء الكوليرا بالجزائر !!

أعادت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إطلاق تحذير لرعاياها والمواطنين الفرنسيين من انتشار داء الكوليرا بالجزائر.

وطالبت وزارة الخارجية مواطنيها الفرنسيين المسافرين إلى الجزائر، اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد داء الكوليرا.

ونشر اليوم الأربعاء 14 نوفمبر، موقع الدبلوماسية الفرنسية على الأنترنت تحذيرا أو بالأحرى تذكيرا لرعاياها لأخذ الحيطة من الكوليرا.

كما ذكرت في ذات الخبر، أن الجزائر تعاني من داء الكوليرا عبر عدة ولايات، وأنه تم اكتشاف مصدره في تيبازة من خلال منبع سيدي الكبير.

وطالبت ذات الهيئة رعاياها، إلى إيلاء اهتمام خاص بقواعد النظافة والسلامة، لجماية أنفسهم من الملوثات الهضمية أو أي نوع آخر من الملوثات.

ورغم أن وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت منذ فترة أنه تم القضاء على داء الكوليرا في الجزائر إلا أن السلطات الفرنسية لا تزال تصر على تحذير مواطنيها المسافرين إلى الجزائر.