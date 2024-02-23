فرنسا تحذر من تناول “كوكيز” يحتوي على شظايا معدنية

تم سحب مجموعة من الكوكيز في فرنسا بعد وجود “محتمل” لشظايا معدنية، بسبب خطر الإصابة في حالة تناولها. ف

وفقًا لموقع الحكومة الفرنسية الإلكتروني، إذا تم تناول هذه الأجزاء يمكن أن تسبب إصابات وآثارًا ضارة.

كما توصي شركة Conso بإعادته إلى نقطة البيع لاسترداد الأموال.

وحسب موقع الحكومة الفرنسية بيع هذا الكوكيز في جميع متاجر Aldi في فرنسا بين 10 جانفي و21 فيفري.

يأتي على شكل عبوات 200 جرام، ويحمل رقم الدفعة 2334710. رقم GTIN الخاص به (الرمز الفريد المعترف به دوليًا) هو 26073378، الحد الأدنى لتاريخ المتانة هو 11 سبتمبر.

كتب رابيل كونسو: “كإجراء وقائي، يُنصح الأشخاص الذين لديهم منتجات تنتمي إلى المجموعة الموصوفة بعدم استهلاكها”.