قامت السلطات الفرنسية، بحرمان جزائرية محجبة من الجنسية بسبب رفضها مصافحة الرجال.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الجمعة، أن محكمة في فرنسا قررت حرمان الجزائرية “أ.ب” من الجنسية الفرنسية بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.

ورفضت المصافحة كونها مسلمة ومعتقداتها الدينية لا تسمح لها.

واعتبرت السلطات الفرنسية هذا التصرف، بأنها لم تندمج مع المجتمع الفرنسي، وفقا لذات المصدر.