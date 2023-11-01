فرنسا تحرم جزائرية من رؤية والدها المتوفى

نادية سرحاني، خمسينية من أصل جزائري، تعيش في إيزير بفرنسا. مُنعت من رؤية على والدها المتوفى يوم 19 أكتوبر في روبيه. وذلك بعد قرار صندوق التأمين الصحي الأولي.

بعد 21 عامًا من العمل كموظفة خدمات مستشفى في مركز للرعاية والتكيف في شمال إيزير. تم تشخيص إصابة نادية بمرضين في الأوتار. ونظراً لأن علاجه كان قوياً جداً، فقد منعه طبيبه من مغادرة منزله إلا لبضع ساعات في اليوم.

في الواقع، لا تستطيع الجزائرية مغادرة منزلها خارج الأوقات المحددة. وذلك بسبب إجازتها المرضية. ومع ذلك، في 19 أكتوبر، أرادت نادية الذهاب بأي ثمن إلى روبيه لرؤية والدها للمرة الأخيرة، بعد تلقيها النبأ المؤلم بوفاته.

وللقيام بذلك، قررت التواصل مع صندوق التأمين الصحي الأولي، عبر موقع إلكتروني مخصص. والحصول على تصريح لسفرها الاستثنائي. ومع ذلك، لم تحصل السيدة البالغة من العمر 50 عامًا على رد إلا بعد أربعة أيام.

وفي رده أوضح CPAM أنه كان يجب تقديم الطلب قبل 15 يومًا. “كما لو أنه من الممكن التنبؤ بوفاة شخص عزيز”. أجابت نادية التي لم تفهم قرار CPAM الذي يرفض منحها هذا التفويض.

علاوة على ذلك، نادية لم تستسلم وقررت إرسال بريد إلكتروني ثانٍ، وذلك على أمل رؤية والدها للمرة الأخيرة.

وللتذكير فإن الفقيد أعرب عن رغبته في العودة إلى الجزائر بعد وفاته. وللأسف، لم تتلق المرأة الجزائرية أي رد على رسالتها الثانية.