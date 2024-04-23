فرنسا تحظر التجول على القصر

قبل أن يعلن عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيعيد فرض حظر التجول. على من تقل أعمارهم عن 13 عامًا في المدينة بأكملها، اختبر العديد من رؤساء البلديات الفرنسيين بالفعل هذا الإجراء للحد من جنوح الأحداث.

وأعلن عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، اليوم الثلاثاء، على قناة BFMTV-RMC. عزمه تجديد فرض حظر التجول على القاصرين دون سن 13 عاما. بعد أن أصدر مرسوما بهذا المعنى في عام 2009، والذي “أظهر فعاليته”.

وقبل أيام قليلة، أعاد رئيس الوزراء الفرنسي الموضوع إلى الطاولة. بعد إلقاء خطاب مخصص لمكافحة العنف البسيط خلال 100 يوم في ماتينيون. أعرب غابرييل أتال عن رغبته في فرض حظر تجول للقاصرين.

هذه الفكرة، التي تم اختبارها بالفعل في بيزييه في عام 2014، تم تنفيذها أيضًا في مدن أخرى في فرنسا.

في كل مرة، يعترف رؤساء البلديات بالإجراء الذي أثبت نفسه. رغم أنه لا يمكن أن يكون حلاً لجنوح الأحداث على المدى الطويل.

وفرض عمدة مدينة مونتفوكون شبه الريفية، في جارد، التي يبلغ عدد سكانها 1500 نسمة. حظر تجول للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحًا في عام 2022، بعد الأضرار المتكررة.

ويتذكر قائلاً: “كان الأمر فورياً، وهدأ الحماس، وكان له تأثير رادع. ثم أصبح أكثر هدوءاً”، وبعد مرور عامين، لا يزال حظر التجول سارياً.

من بين الأسابيع القليلة التي فرض فيها حظر التجول على القاصرين في عام 2014. قبل أن تجبره المواجهة مع رابطة حقوق الإنسان على تعليق الأمر. يرسم عمدة بيزييه (DVD) أمرًا إيجابيًا للغاية. يؤكد روبرت مينارد لموقع BFMTV.com: “كان الناس سعداء جدًا، ووجدوا الأمر جيدًا جدًا”.

ويشرح قائلاً: “لقد أحضرنا القُصّر الذين لم يمتثلوا للأوامر إلى مراكز الشرطة. حيث ذهب الأهل لإحضارهم، وكان الهدف قبل كل شيء هو صدمة الأهل”.

وأضاف: “إنها تحل عددًا معينًا من الأمور، ولها ميزة إيقافها ومن الواضح أننا لم نفرض أي غرامات”.