فرنسا تحقق رابع لقب في بطولة أوروبا لكرة اليد

تمكن منتخب فرنسا من التتويج ببطولة أوروبا لكرة اليد 2024 على حساب منتخب الدنمارك بفارق هدفين في نهائي مثير.

و حصد المتألق كاراباتيش و رفقائه 33 هدفا مقابل 31 هدفا من الجانب الدنماركي، الذي فرط في الفوز في آخر ثواني الوقت الأصلي من المباراة.

كما دفع الثمن غاليا في الأشواط الإضافية.

وحقق منتخب الديكة اللقب الرابع ليقترب من معادلة منتخب السويد الذي يملك خزانته 5 ألقاب كاملة، في حين تجمد رصيد الدنمارك في لقبين فقط.

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