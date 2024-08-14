فرنسا تحقق في قضية إيمان خليف !

أعلنت العدالة الفرنسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في قضية البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، المتوجة بذهبية الملاكمة لفئة أقل من 66 كلغ، في دورة باريس.

وحسب ما نشرته شبكة “rmcsport” نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكدت النيابة العامة. فتح إجراء على خلفية الشكوى التي قدمتها الملاكمة إيمان خليف.

وجاءت الشكوى التي أودعتها البطلة الأولمبية، بعد تعرضها لمضايقات وتحرشات إلكترونية. خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المصدر ذاته، بأن العدالة الفرنسية، وافقت على التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها إيمان خليف، التي كانت ضحية، لحملة شرسة شنتها وسائل إعلام غربية وأسماء عالمية شككت في جنسها.

كما أشار الموقع الفرنسي، إلى أن مكتب المدعي العام في باريس، أعلن فتح المركز الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت. تحقيق بتهمة “التحرش الإلكتروني بسبب الجنس. والإهانة العلنية بسبب الجنس، والتحريض العلني على التمييز والإهانة العلنية بسبب الأصل”.

مضيفا بأن التحقيقات أوكلت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية. وقد تم الاستشهاد بعدة شخصيات في شكوى البطلة الجزائرية.

وأفاد الموقع الفرنسي، بأن المحامي الخاص بإيمان خليف، نبيل بودي، سبق له التأكيد بأنه قد تم ذكر عدة شخصيات عامة ضمن الشكوى.

وخصّ بالذكر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة “إكس” (تويتر سابقا) إلى جانب الروائية ومنتجة الأفلام البريطانية، جوان كاثلين رولينغ.