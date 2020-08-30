فرنسا تحقق مع ضابط عسكري كبير بتهمة التجسس ونقل معلومات حساسة

كشفت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الأحد، أن ضابطا كبيرا خضع للتحقيق للاشتباه في نقل معلومات حساسة وخرق أمني.

ورفضت بارلي في حديث لإذاعة “أوروبا 1″، الخوض في التفاصيل، مكتفية بالقول إن السلطات اتخذت كل تدابير الأمان الضرورية.

وأضافت أن القضاء وحده قادر على تأكيد الدوافع وراء تصرفات الضابط وتحديد عناصر الجريمة المحتملة.

وذكرت الإذاعة أن هذا الضابط تم اعتقاله من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا عندما كان يعتزم العودة إلى إيطاليا بعد قضاء إجازته في فرنسا.