فرنسا تخرج الجزائر من القائمة الحمراء لتفشي فيروس كورونا

قررت، السلطات الفرنسية، إدراج الجزائر خارج القائمة الحمراء، الخاصة بفيروس كورونا، وإدرجها ضمن القائمة البرتقالية حسبما جاء في بيان وزارة الداخلية الفرنسية.

وحسب ذات المصدر تم إدراج، المغرب وتونس وجنوب إفريقيا وكومبيا في ذات القائمة، والجدير بالذكر أن القرار الجديد سيتم العمل به بداية من يوم الغد الإثنين 11 أكتور.

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