فرنسا تخرج بقرارات جديدة بخصوص نهائي الكان

رفض وزير الدولة للشؤون الداخلية، الفرنسي، لورانس نونيز، فكرة إغلاق الشانزليزيه خلال نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال.

وحسب ما ورد في موقع le figaro، الفرنسي، فإن الشانزليزيه سيظل مفتوحا قبل وأثناء وبعد المباراة النهائية.

وبدد وزير الدولة للشؤون الداخلية الفرنسي، مخاوف الفرنسيين، من حدوث أي انزلاقات، من طرف المناصرين الجزائريين عقب المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مشيرا أنه مسموح لهم بمتابعة المباراة والاحتفال دون خسائر بشرية ولا مادية.

وأعلن في ذات السياق، عن تسخير عدد هائل من أفراد الشرطة الفرنسية، لحفظ النظام العام، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.