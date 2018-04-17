فرنسا تخصص 50 مليون يورو لمساعدة سوريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده خصصت 50 مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لسوريا وذلك بعد الإجتماع مع المنظمات غير الحكومية في باريس.

وغرد ماكرون على حسابه الرسمي “تويتر” جمعت هذا المساء منظمات غير حكومية عاملة على الأرض في سوريا. ستشكل فرنسا برنامجا للطوارئ بقيمة 50 مليون يورو للتصدي للوضع الإنساني”.

وحسب مكتب ماكرون فإن الأموال ستخصص للمنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة المتواجد في سوريا منها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

الجدير بالذكر فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى نحو 13 مليون شخص من بينهم 6 ملايين طفل بحاجة إلى للمساعدة الإنسانية في سوريا.