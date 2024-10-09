فرنسا تخفض عدد تأشيرات شنغن بـ 50% لـ 3 دول

في أعقاب مخاوف الهجرة غير النظامية، خفضت فرنسا في عام 2021 عدد التأشيرات للجزائريين والمغاربة والتونسيين.

وانخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة.

وتقدم المغاربة والجزائريون والتونسيون تقدموا بطلبات للحصول على عدد كبير من التأشيرات الفرنسية في عام 2023

وتظهر البيانات المقدمة من بوابة إحصاءات تأشيرة شنغن أن مواطني المغرب والجزائر وتونس. تقدموا بطلبات للحصول على عدد كبير من تأشيرات شنغن الفرنسية العام الماضي.

في عام 2023، قدم الجزائريون 279,005 طلبًا للحصول على تأشيرة فرنسية، وقدم التونسيون 85,917 طلبًا للحصول على تأشيرة.

ومع ذلك، نظرًا لأن فرنسا قلصت عدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجنسيات، لم يتلق الجميع ردًا إيجابيًا على طلباتهم.

وتظهر البيانات أنه في عام 2023، أصدرت فرنسا 251,950 تأشيرة شنغن للمواطنين المغاربة. و185,832 تأشيرة للمواطنين الجزائريين، و71,451 تأشيرة للمواطنين التونسيين.

أما أرقام الرفض، فهي تبلغ 55,615 و93,151 و17,271 لمواطني المغرب والجزائر وتونس على التوالي.