فرنسا تخفض قيمة التسجيلات في جامعاتها للطلبة الجزائريين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث الفرنسية، عن إجراءات ومعايير تحفيزية جديدة بخصوص الطلبة الجزائريين الراغبين في الالتحاق بجامعاتها.

وأعلن بيان للوزارة عن مراجعة قيمة التكاليف الخاصة بالتسجيلات تحسبا للدخول الجامعي المقبل.

وأوضح البيان أنه تقررت إعادة تقييم المنح الدراسية. وحددت وزارة التعليم الفرنسية تكاليف التسجيل على النحو التالي :

170 أورو بالنسبة لشھادة الماستر، و243 أورو بالنسبة للراغبین في التسجیل في الدكتوراه الفرنسیة.

وأشارت وزارة التعليم العالي الفرنسية أنها راجعت التكالیف المعتمدة في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي.

وحسب نفس البيان، فإنه تم رفع قیمة المنح الدراسیة بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.