 فرنسا تخلي مخيمين للمهاجرين في باريس

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، بإخلاء مخيمين للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في باريس.

وذكرت شرطة باريس، في بيان أنها تقوم بإخلاء مخيم للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في بورت دي بويشونير بشمال شرق باريس ومخيم آخر في كانال سان مارتن في المدينة.

وجاءت هذه الخطوة خلال أقل من أسبوع عن إجراء الشرطة عملية مماثلة لإجلاء ما يزيد على ألف مهاجر، من الصومال والسودان وإريتريا من أكبر مخيم للاجئين غير الشرعيين والذي يقع أيضا في شمال شرق العاصمة باريس.

ووصل إلى فرنسا، ما يزيد عن مليون شخص عن طريق البحر خلال عام 2015، وفقا للأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة.