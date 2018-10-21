فرنسا تدعو إلى تحقيق “شامل” في مقتل خاشقجي

أدانت فرنسا، أمس السبت،مقتل الصحفي”جمال خاشقجي”،في القنصلية السعودية في اسطنبولي،داعية إلى إجراء “تحقيق شامل”.

حسبما صرح به وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان، أنّ “فرنسا تدين هذا القتل بأشد العبارات”.

مضيفا أن “تأكيد وفاة جمال خاشقجي يعد خطوة أولى نحو إثبات الحقيقة، لكن لاتزال هناك العديد من الأسئلة بدون إجابات.”

وأكد وزير الخارجية الفرنسى بقوله: “إنهم يحتاجون إلى تحقيق شامل ودقيق لتحديد كافة المسؤوليات وضمان محاسبة المسؤولين عن القتل على أعمالهم.”

واختفى الصحفي السعودي يوم 2 أكتوبر بعد زيارة القنصلية السعودية باسطنبول.

وكانت النيابة العامة السعودية،أعلنت فجر السبت، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الصحفي المفقود خاشقجي توفي بعد نشوب شجار بينه وبين الأشخاص الذين التقى بهم في القنصلية السعودية.

وأكدت أن التحقيق سيستمر وستتم محاسبة جميع المتورطين في القضية .