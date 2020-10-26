فرنسا تدعو الدول الإسلامية لوقف مقاطعة منتجاتها فورا وماكرون يُغرد بالعربية

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الدول الإسلامية، إلى وقف دعوات مقاطعة منتجاتها فورا، عبر بيان لها أمس الأحد.

وجاء في البيان: “إن الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية متطرفة”.

وبالتزامن مع ذلك، غرد ماكرون على تويتر باللغة العربية، معبرا عن تمسكه برفض”خطاب الحقد” وقبوله “للخطاب السلمي”.

وجاءت هذه المقاطعات، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب مقتل مدرس بعد عرضه رسوما مسيئة للرسول الله صلة الله عليه وسلم.

وتعهد الرئيس الفرنسي بألا تتخلى فرنسا عن الرسوم الكاريكاتورية، ووصف الإسلاميين في فرنسا بالإنفصاليين موجها باتخاذ اجراءات جديدة لمنع انتشار التطرف بين المسلمين في البلاد.