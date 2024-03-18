فرنسا تدعو لإعادة إرساء علاقات التعاون مع الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس، سفير جمهورية فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي.

وحسب بيان للمجلس، دعا روماتي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لإعادة إرساء علاقات التعاون بين البلدين.

كما تطرق بوغالي، إلى العلاقات التي تجمع البلدين في بعدها المتصل بالتاريخ. ومستويات التعاون المختلفة لاسيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.

كما تطرق إلى دور الجالية التي تشكل عاملا هاما في تعزيز هذه العلاقات.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض بوغالي الوضعية الخطيرة التي يعيشها قطاع غزة حاليا. وأكد أن لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

كما جدد حرص الجزائر على تمكين الشعب الصحراوي من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق اللوائح الأممية ذات الصلة. وذلك قبل أن يشرح المقاربة الشاملة التي تنتهجها الجزائر لحل النزاعات في منطقة الساحل.

ومن جهته، أكد السفير أنه مقتنع بوجود امكانيات كبيرة بالإمكان استغلالها للارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق أكثر ازدهارا.

وأكد أن البلدين يواجهان نفس التحديات والصعوبات ويملكان نفس الإرادة لبناء مستقبلهما معا.

وأما على صعيد التعاون، فقد أكد السفير أن قانوني الاستثمار والعقار يهمّان المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف أن تخفيف الاجراءات الإدارية يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين.

وفي الأخير، دعا روماتي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لإعادة إرساء علاقات التعاون بين البلدين.