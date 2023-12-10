فرنسا تدق ناقوس الخطر.. ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

سجلت مقاطعتا أوت رين وباس رين أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19 في فرنسا. خلال الأسبوع الممتد من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

قبل أسبوعين من عيد الميلاد، ينتشر فيروس كورونا في منطقة الألزاس. وتركز مقاطعتا أوت رين وباس رين على أعلى معدل إصابة في فرنسا، وفقًا لبيانات هيئة الصحة العامة الفرنسية.

وخلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، سجلت منطقة الراين الأعلى 127 ألف و64 حالة لكل 100 ألف نسمة. كما سجلت منطقة الراين الأسفل 145 ألف و78 حالة لكل 100 ألف نسمة. ويبلغ المعدل الوطني 41.76 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وفي موقع X، تشير هيئة الصحة العامة الفرنسية إلى أنه “إلى جانب الإيماءات الحاجزة. يظل التطعيم هو رد الفعل الرئيسي للحد من انتشار” كوفيد-19 والأنفلونزا.

كما تشير مؤسسة ARS الكبرى في بيان صحفي نُشر يوم الخميس 7 ديسمبر إلى أن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 ضد الأشخاص المؤهلين. والتي بدأت في 2 أكتوبر، يمكن أن “تتحسن بشكل أكبر”. تم إعطاء 70٪ من الحقن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ومع ذلك، تحدد ARS Grand Est أن تغطية التطعيم “غير كافية” في دور رعاية المسنين الإقليمية. تم تطعيم 8,670 شخصًا من أصل 34,011 شخصًا مؤهلاً، أي 25%.

وأخيرًا، توصي “بدمج التطعيم ضد كوفيد-19 مع التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية” لتجنب وباء الأنفلونزا الحاد هذا الشتاء.