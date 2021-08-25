فرنسا: تراجع السياحة بنسبة 60% بين جويلية وأوت

أظهرت تقديرات مكتب السياحة والمؤتمرات في باريس أن عدد السياح في باريس. تراوح بين 3,6 مليون و4,7 مليون سائح بين جويلية وأوت من العام الجاري، حيث تراجع عدد زوارها بنسبة 60%.

واقتصر عددهم على مليونين و600 ألف في عام 2020، بعدما كان 10,2 مليون عام 2019. وهي السنة المرجعية قبل جائحة كوفيد-19.

وقال مدير شركة “بروتوريسم” المتخصصة في السياحة ديدييه أرينو. إن هناك “غياب الزبائن من الدول البعيدة في آسيا وأمريكا الجنوبية وهذا كان له أثر كبير.

وأوضح أن معدل الإشغال الفندقي في باريس هو الأدنى في فرنسا بأكملها. متحدثاً عن انخفاض بنسبة تزيد عن 60% في الإيرادات في قطاع الفنادق وبأكثر من النصف بالنسبة إلى عدد الليالي الفندقية.