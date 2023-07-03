فرنسا: تراجع حدة التظاهرات واعتقال 157 شخصا ليلة أمس

عرفت التظاهرات المندلعة في مختلف المناطق الفرنسية، تراجعا، وساد هدوء في مدن كانت شهدت توترات واشتباكات عقب قتل الشرطة لشاب صغير.

وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن أقل من 160 شخصا اعتقلوا ليلا فيما يتصل بأعمال شغب هزت مدنا في أنحاء فرنسا.

ومن ناحية ثانية، قضى عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس. عندما كان يكافح حريقا اندلع في سيارات ليل الأحد الاثنين. فيما تواصلت أعمال الشغب لليلة السادسة على التوالي.

ومنح الهدوء النسبي الذي أعقب 5 ليال من أعمال الشغب الصاخبة حكومة إيمانويل ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع.

وقالت وزارة الداخلية إن 157 شخصا اعتقلوا ليلا، مقارنة مع 700 شخص في الليلة السابقة، وأكثر من 1300 ليل الجمعة.

وقالت الوزارة إن الأرقام المؤقتة تشير إلى أن 3 من بين 45 ألف شرطي تم نشرهم ليلا أصيبوا. وأن أضرارا لحقت بنحو 350 مبنى و300 سيارة.