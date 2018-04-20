فرنسا ترحّل إمام مسجد بمرسيليا إلى الجزائر

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فرنسا ترحّل إمام مسجد بمرسيليا إلى الجزائر
بقلم عمر تدريست

رحّلت، اليوم الجمعة، السلطات الفرنسية إمام مسجد بمدينة مرسيليا إلى الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ قرار ترحيل الإمام “الهادي،د” البالغ من العمر 63 سنة، جاء بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية،

مضيفة أن السبب يعود إلى خطاباته المتطرفة حسب ذات المصدر، مشيرة إلى أنها تدعو إلى أعمال العنف والكراهية والتميز.

 وأضاف ذات المصدر، أن محامي الإمام تقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي علقت أمر التنفيذ.

لتعود وتعطي الضوء الأخضر اليوم الجمعة للسطات الفرنسية لترحيل الإمام بعد أنّ جمعت الأدلة.

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