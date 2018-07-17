فرنسا ترحّل الإرهابي «جمال بغال» إلى الجزائر!

قامت السلطات الفرنسية، صباح أمس، بترحيل الإرهابي «جمال بغال»، المتهم في قضايا الإرهاب، من سجن مدينة رين.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، فإن المدعو «جمال بغال» رُحّل صباح أمس إلى الجزائر بعد التوصّل إلى اتفاق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية.

وأضاف المصدر أن «جمال بغال» غادر سجن «فيزين لو كوكي» في غرب فرنسا، في حدود الساعة الخامسة والنصف فجرا، ليتم ترحيله مباشرة، حيث أقلعت الطائرة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا باتجاه الجزائر. وذكرت مصادر لها علاقة بالملف أنّ «بغال» البالغ من العمر 52 سنة، كان حاملا للجنسية الفرنسية وسحبت منه عام 2007. ويعتبر «جمال بغال» الأب الروحي للأخوين الشقيقين «كواشي» منفذي العملية التي استهدفت جريدة «شارلي إيبدو» عام 2015.

وكانت السلطات الفرنسية قد حكمت على «بغال» بالسّجن لمدّة عشر سنوات في عام 2005، بسبب علاقاته بالشبكات الإرهابية، كما تمّ الحكم عليه بعشر سنوات أخرى بالسجن في عام 2013. وقد غادر «بغّال» الجزائر وعمره 21 سنة، وحصل على الجنسية الفرنسية بعد أن تزوج من فتاة فرنسية، وفي 1997 انتقل للعيش لفترة وجيزة مع عائلته في بريطانيا. وحسب السلطات البريطانية، أصبح «جمال بغال» صاحب 31 عاما متطرفا، وانتقل إلى أفغانستان عام 2000، ثم عاد إلى فرنسا، ليتم اعتقاله في العام التالي بتهمة التآمر للهجوم على السفارة الأمريكية بباريس، وقد حكم عليه حينها بالسجن 10 سنوات، إلا أنه تمسك ببراءته، وقال إنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق.