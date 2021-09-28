فرنسا ترغب في تخفيض تأشيرات الدخول للجزائريين والمغاربة والتونسيين

كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غبريال أتال. عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمائة، وتونس بنسبة 30 بالمائة.

وأضاف غبريال أتال، في مقابلة مع إذاعة “EUROPE 1″، أن الأسباب التي دفعت الحكومة الفرنسية لاتخاذ هذا القرار :”يمكنني أن أؤكد لكم هذه المعلومات (قرار تخفيض التأشيرات)..في عام 2018، اعتمدنا قانون اللجوء والهجرة..وكبح هذه الفعالية والترحيل الفعال هو حقيقة أن الدول ترفض التصاريح القنصلية..”

وتابع: “إنه قرار صارم وغير مسبوق لكنه ضروري لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

وأضاف غابرييل أتال: “نحن على هذه الحالة منذ 2018.. لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار. والآن تم إتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة. ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.