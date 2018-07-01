فرنسا ترفع تكاليف تأشيرتها الى 11 ألف و 800 دينار

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فرنسا ترفع تكاليف تأشيرتها الى 11 ألف و 800 دينار
بقلم إيمان علي إسماعيل

أعلن مركز Tls contact  أنه وإبتداءا من اليوم الأحد، سيتم رفع سعر حقوق الدفع المسبق لمعالجة ملفات الخاصة بالتأشيرة وتحديد المواعيد.

وذكر المركز صباح اليوم في بيان وصفه بـ”الهام”،نُشر بصفحته على الفايسبوك،

أنه حدّد والقنصلية العامة الفرنسية حقوق الدفع الخاصة بملفات التأشيرة بـ 3750 دينار،أي ما يعادل الـ 27 أورو.

وهو الامر الذي سيؤدي الى رفع تكاليف فيزا فرنسا  الى 11 ألف و 800 دينار.

للاشارة كانت  القنصلية الفرنسية قد أعلنت في مارس الماضي ، عن تخفيض التكاليف من 3 ألاف و850 دينار جزائري،

إلى 3 ألاف و 600 دينار.


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