فرنسا تستعد لمنع المسلمين من الصلاة في شارع باريسي

كما أعلن الأحد وزير الداخلية الفرنسي، أن السلطات تتجه إلى منع المسلمين من الصلاة في أحد الشوارع في ضاحية باريس الشمالية،

وهذا بعد سلسلة احتجاجات نظمها نواب وسكان في المنطقة اعتبروا الأمر استخداما غير مقبول للأماكن العامة.

وأوضح وزير الداخلية، “جيرار كولومب”، خلال برنامج سياسي إذاعي “لن يقيموا الصلوات في الشارع، سنمنع الصلاة في الشارع”.

ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة في شارع “كليشي”،منذ مارس الماضي،احتجاجا على إغلاق مصلى كان داخل بناء للحكومة وتم تحويله إلى مكتبة.

من ناحيتهم، يتهم المسلمون في فرنسا السلطات بعدم توفير أرض مناسبة لبناء مسجد جديد،

فيما أقر وزير الداخلية بالحاجة إلى إيجاد بديل، قائلا “يجب أن يكون لدى المسلمين مكان للصلاة”.

وأورد كولومب “سنحرص على إيجاد حل لهذا النزاع في الأسابيع القليلة المقبلة”.

في غضون ذلك، أعلنت جمعية إسلامية محلية أنها تنوي إقامة الصلاة في وسط المدينة، الجمعة المقبل.