فرنسا تستهل مشوار المونديال بفوز صعب امام أستراليا

سجل المنتخب الفرنسي لكرة القدم أول إنتصار في منافسة كاس العالم 2018 المقامة بروسيا إلى غاية الـ15 من شهر جويلية المقبل.

وفاز أشبال المدرب الفرنسي ديشان بنتيجة 2-1 أمام المنتخب الأسترالي في المباراة التي إحتضنها ملعب كازان أرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.

وسجل أنطوان غريزمان هدف منتخب فرنسا الأول في شباك أستراليا عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وعدل ميلي جديناك النتيجة لصالح المنتخب الأسترالي في الدقيقة الـ62 بعدما إحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء صحيحة لصالح منتخب أستراليا قبل أن يعود بوغبا ليضيف الهدف الثاني لصالح الديكة عند الدقيقة الـ82.