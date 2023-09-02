فرنسا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد بيرولا

كشفت هيئة الصحة العامة الفرنسية، عن رصد أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “BA.2.86″، المعروف باسم “بيرولا”، لأول مرة في فرنسا.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم رصد أول إصابة بالمتحور الجديد، في إقليم “أوب” في شمال شرقي البلاد.

ويعد المتحور الجديد “بيرولا – BA.2.86” أحد المتحورات الجديدة لفيروس “كورونا”، التى تم الإعلان عنها مؤخرًا. وأضيفت إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لدى منظمة الصحة العالمية

وبذلك تنضم فرنسا إلى الدول الخمسة عشر التى اكتشفت فيها المتحور الجديد.

ويتمتع متحور “بيرولا” بخصوصية أدت إلى وضعه تحت المراقبة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث يحتوي على بروتين سبايك، الذي يسمح لكوفيد باختراق الخلايا البشرية. على حوالي ثلاثين طفرة يمكن أن تسهل الإصابة وتجاوز المناعة المكتسبة من خلال العدوى أو اللقاحات السابقة.