فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في السياحة

لا تظل فرنسا تحتل الوجهة الأولى عالميا للسائحين، بعد استقبال 89.4 مليون زائر في 2018، بارتفاع نسبته 3 بالمائة سنة 2017.

وحسب موقع “France 24 “، استقبلت فرنسا ما يقارب تسعين مليون سائح أجنبي في 2018.

وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا لفرنسا، في مجال السياحة.

وذلك على الرغم من التظاهرات العنيفة للسترات الصفراء، ضد الحكومة الفرنسية، أواخر 2018.

وبحسب لجنة السياحة التابعة للحكومة، فإن فرنسا ظلت الوجهة الأولى عالميا للسائحين.

وتستهدف الحكومة الفرنسية بلوغ عدد السائحين الذين تستقبلهم البلاد، إلى 100 مليون سائح بحلول عام 2020.

ويشكل الأوروبيون النصيب الأكبر، بنسبة 79 بالمائة، من نسبة عدد السياح الذين زارو فرنسا، العام الماضي.