فرنسا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا وتتجاوز إسبانيا

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فرنسا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا وتتجاوز إسبانيا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، تسجيل قفزة كبيرة في ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وتم رصد 351 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي في فرنسا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبالتالي، تتجاوز فرنسا إسبانيا، من حيث عدد ضحايا الوباء، حيث تحصي إسبانيا حتى اليوم، 27321 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 27425 وفاة، بينهم 17224 توفوا في المستشفيات و10201 في دور المسنين.

بينما تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس، 59.6 ألف شخص، إضافة إلى عشرات الآلاف تعافوا خارج المستشفيات.


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