فرنسا تسجن والد تلميذة بسبب ارتدائها العباءة في المدرسة

حُكم على أب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر متهم بالتهديد بقتل مدير المدرسة. بعد أن مُنعت ابنته من الذهاب إلى الفصل بزي مشابه للعباءة.

وصدر الحكم بحق هذا الفرنسي التركي البالغ من العمر 44 عاماً، والذي وصل إلى فرنسا قبل أكثر من ثلاثة عقود. كما أشار رئيس المحكمة الجنائية في بداية الإجراءات، مصحوباً بمنح الجنسية.

واتُّهم هذا الأب بأنه اتصل هاتفياً بمدرسة أمبرواز-بروجير الثانوية في بداية سبتمبر. مهدداً “بقطع رأس” رئيس المؤسسة، غاضباً لأن ابنته البالغة من العمر 16 عاماً قد رفضت ثلاث مرات بسبب ذلك.

ونفى المتهم، الذي وصف نفسه بأنه رجل هادئ عادة، توجيه هذه التهديدات.

ووعد قائلا “أعتذر عن الكلمات التي استخدمتها ولن يتكرر ذلك مرة أخرى (…). لقد احترمت دائما قوانين الجمهورية وسأحترمها”.

وطلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. مشددة على أن هذه “التصريحات الخطيرة”. التي ألقيت “بدافع الغضب بهدف إقناع مدير المدرسة بتغيير قراره”. ترقى إلى مستوى التهديد والترهيب ضد شخص مسؤول عن واجبات عامة ، عرضة للعقوبات الجنائية.

وكان محامي الدفاع جان لوي بوري قد طالب بإطلاق سراح موكله. وقال: “لسنا هنا لنكون عبرة”، في إشارة إلى الحادثة “التي سلطت الضوء عليها القنوات الإخبارية. التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”.

وأثارت هذه القضية، التي حدثت مع بداية العام الدراسي، سلسلة من ردود الفعل السياسية. بدءاً بوزير التربية والتعليم الفرنسي غابرييل أتال، الذي كان يزور المنطقة.