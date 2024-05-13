فرنسا: تسجيل أربعة أغنام في مدرسة !

فصل دراسي مهدد بالإغلاق في موسيل بسبب نقص الطلاب. واحتجاجًا على هذا الإغلاق المحتمل. قام أولياء أمور الطلاب بتسجيل 4 أغنام من المنطقة للعام الدراسي المقبل في سبتمبر 2024.

وقام أولياء أمور الطلاب من المجموعة التعليمية المشتركة بين الطوائف (RPI) في بلديات هيرميلانج ونيتينج وفوير. الواقعة بين نانسي وستراسبورغ، بتسجيل أربعة أغنام لبدء العام الدراسي في سبتمبر. حسبما ذكرت صحيفة لو ريبوبليكان.

وقام أولياء الأمور بتعبئة ملفات التسجيل كما هو مطلوب لكل طالب جديد، مع تواريخ الميلاد وأسماء أولياء الأمور. وإرسالها إلى دار البلدية، قبل إرسالها إلى وزارة التربية الوطنية.

وتم تقديم أربعة أسماء: جون ديري، ومارغريت دوبريس، وفيل توندو، وفاليريان ديشامب. تشير إما إلى الصوف أو إلى الموطن الطبيعي لهذه الأغنام، وتعود ملكيتها لمربي قريب.

بفضل هؤلاء الأطفال الجدد، ارتفع عدد الطلاب المسجلين للعام الدراسي المقبل من 94 إلى 98. وهو الحد الأدنى الذي تتطلبه التربية الوطنية لجميع الفصول الخمسة التي تشكل هذه المجموعة المدرسية.

وقال رئيس بلدية فوير، برتراند يانسون، لقناة RTL، إن الوضع “منتشر في كل مكان”. مشددًا على أن الفصل المهدد بالإغلاق كان قادرًا على افتتاحه في عام 2021 مع تسجيل 90 طالبًا فقط في المدرسة.

وبهذه التسجيلات غير العادية، يعتزم الآباء الاحتجاج على التهديد بإغلاق هذا الفصل من قبل وزارة التربية الوطنية.

ولدعم نهجهم، أحضر الآباء الأغنام إلى ساحة المدرسة. وقالوا “هؤلاء هم أصدقاء أولادنا الجدد، لذا لا تغلق الفصول الدراسية، إنه أمر جيد جدًا”.