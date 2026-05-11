فرنسا: تسجيل الإصابة الأولى بفيروس “هانتا”

قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، إن فرنسا أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس هانتا يوم الاثنين. بعد أن ثبتت إصابة مواطن فرنسي على متن سفينة موبوءة بالمرض.

وأضاف أن نتائج أربعة ركاب فرنسيين آخرين على متن السفينة جاءت سلبية، لكن سيتم إعادة اختبارهم. وقالت السلطات الصحية إنها رصدت 22 حالة اتصال بفيروس هانتا في فرنسا حتى الآن.

استمرت عمليات إعادة الركاب من سفينة سياحية كانت في مركز تفشي فيروس هانتا القاتل حتى يوم الاثنين. حيث قال مسؤولون أمريكيون يوم الأحد إن اختبارًا أمريكيًا أثبتت إصابته بالفيروس.

وتوفي ثلاثة ركاب على متن السفينة MV Hondias - زوجان هولنديان وامرأة ألمانية – بينما أصيب آخرون بالمرض النادر الذي ينتشر عادة بين القوارض.

ولا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس هانتا، المستوطن في الأرجنتين، حيث غادرت السفينة في أبريل.

لكن مسؤولي الصحة يصرون على أن المخاطر على الصحة العامة في جميع أنحاء العالم منخفضة. وأنها تضاءلت مقارنة بجائحة كوفيد-19.

