فرنسا تسجّل أكثر من 7 آلاف إصابة بـ”كورونا” خلال يوم!

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 7379 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في تسارع كبير لم تشهده البلاد منذ رفع الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة بأن إجمالي الحالات بلغ 267 ألف و 77 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30596 وفاة بزيادة 20 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة إلى 387 شخص.

ووفق موقع “سكاي نيوز”، فقد وضعت السلطات الفرنسية 21 دائرة من أصل 100 في “المنطقة الحمراء”، بما في ذلك منطقة “الألب ماريتيم” شرق فرنسا.

كما لجأت فرنسا إلى تطبيق قرار إجبارية ارتداء الكمامة في كامل مقاطعات العاصمة باريس وفرض غرامة قدرها 135 أورو على كل مخالف.