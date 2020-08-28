فرنسا تسجّل 6111 إصابة بـ”كورونا” كأعلى حصيلة منذ رفع الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية بأنها سجلت في آخر 24 ساعة، 6111 حالة جديدة بفيروس “كورونا” في حصيلة تعدّ الأعلى منذ رفع الحجر الصحي في ماي الفارط.

ووفق وسائل غعلا فرنسية فقد أوعزت السلطات الصحية هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحوص اليومية، بينما يبقى عدد المرضى في المستشفيات وأقسام الإنعاش مستقرا.

وقد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 30576 وفاة، بزيادة 32 وفاة خلال 48 ساعة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 4535 شخص، بينهم 381 في أقسام الإنعاش.

وفي سياق مواجهة التفشي المستمر للوباء، فقد فرضت فرنسا إجبارية ارتداء الكمامات بدءًا من اليوم في العاصمة باريس، فيما كانت قد فرضتها على عدة مناطق فرنسية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن خطة العودة للحجر الصحي “جاهزة” لمجابهة تفشي “كورونا”، مشيرا إلى أن الانتشار بات سريعا.

وأعلن جان كاستكس بأن 19 إقليما فرنسيا صار مصنفا في فئة “اللون الأحمر” باعتبارها تشهد خطورة في انتشار الفيروس الذي يصيب الشباب بين 20 و 30 سنة بشكل كبير.