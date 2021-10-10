فرنسا تسحب الجزائر من القائمة الحمراء وشروط جديدة لدخول أراضيها

قررت فرنسا شطب الجزائر من قائمتها “الحمراء” للسفر بحسب مرسوم نشر أمس السبت 9 أكتوبر.

وتم تصنيف الجزائر، منذ 20 أوت، في القائمة الحمراء من قبل فرنسا بسبب وباء كوفيد 19.

بالإضافة إلى الجزائر قررت السلطات الفرنسية أيضًا إزالة تونس والمغرب من هذه القائمة الحمراء، حسب المرسوم نفسه.

وينص المرسوم الذي وقعه وزير الصحة الفرنسي على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الاثنين 11 أكتوبر.

وستعود الجزائر وتونس والمغرب إلى القائمة “البرتقالية” التي تضم البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بشكل نشط “بنسب مضبوطة. دون انتشار متغيرات مثيرة للقلق”.

ويأتي هذا القرار من قبل السلطات الفرنسية في الوقت الذي تحسن فيه الوضع الصحي في الجزائر بشكل ملحوظ.

وقد سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 102 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، و 77 حالة تعافي و 4 وفيات.

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وقد صاحب هذا التصنيف الجديد بعض التغييرات للمسافرين الجزائريين إلى فرنسا، وخاصة غير الملقحين.

ويجب على المسافرين الذين لم يتم تطعيمهم ضد Covid19، تقديم اختبار PCR سلبي أقل من 72 ساعة أو مستضد سلبي أقل من 48 ساعة. وعند وصولهم إلى فرنسا، عليهم الخضوع لحجر صحي مدته 7 أيام.