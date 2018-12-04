فرنسا تسقط من قائمة رحلات الجزائريين

ألغى العديد من الجزائريين رحلاتهم نحو فرنسا بسبب أحداث الشغب التي قام بها أصحاب السترات الصفراء منذ عدة أسابيع.

وقال مراد مواقي بناني المدير العام للوكالة السياحية “الزعاطشة”، أن العديد من الجزائريين لم ينتظرو تحذيرات الحكومة الجزائرية.

بعدم السفر إلى فرنسا وتحذير رعاياها هناك، أين لجأ العديد منهم إلى سحب وإلغاء الرحلات بسبب أحداث الشغب هناك.

مشيرا إلى أن أغلب الرحلات التي تم إلغاؤها خاصة بالسياحة والمتعلقة باحتفالات رأس السنة.

حيث سجلنا إلغاء 50 بالمائة من الرحلات والحجوزات بالفنادق الفرنسية، غير أن الفئة العاملة والتي لها مواعيد طبية لم تلغ الرحلة.