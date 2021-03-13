فرنسا تسمي عدد من الشوارع والمباني والفضاءات العامة بأسماء 30 شخصية جزائرية

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسمية عدد من الشوارع والمباني والفضاءات العامة بأسماء شخصيات جزائرية بارزة.

ونشر موقع “هوف بوست” بالفرسنية قائمة الشخصيات البارزة في مختلف الميادين العلمية والثقافية التاريخية من المهاجرات.

ووفق ذات الموقع القائمة ضمت

وأضاف ذات الموقع ان القائمة ضمت 318 شخصية في مختلف الميادين العلمية والثقافية التاريخية من المهاجرات منهم 30 جزائري.

عبد القادر بن محي الدين “الأمير عبد القادر ”

عبد القادر الحاج علي

مولود فرعون

نبيل فارس

كاتب ياسين

محمد إيڨربوشن

سليمان عازم

حميد شريات المعروف بـ إدير

محي الدين باشطارزي

محمد ديب

رشيد طه

مصالي الحاج

دحمان الحراشي

محمد اركون

مصطفى زيتوني

مالك شبل

عبد المالك صياد

محمد زينات

آسيا جبار.

وردة الجزائرية.

فاطمة الزهراء باجي المعروفة بـ “نورة”.

الشيخة الريميتي.

ياسمين بلماضي.

سميرة بليل.

ليلى بن سديرة.

ومن خلال هذا التكريم الذي قرره ماكرون سيقوم رؤساء البلديات بتجديد أسماء الشوارع والمباني .