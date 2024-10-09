فرنسا تشدد قواعد تأشيرة شنغن على هذه الدول

تخطط فرنسا لتشديد قواعد التأشيرة للدول التي تمنع عمليات الإعادة، ويُعتقد أن هذا الإجراء يستهدف دول المغرب العربي.

قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اقتراحًا بتشديد قواعد منح تأشيرة شنغن بشكل أكبر. للدول التي ترفض إعادة مواطنيها الذين يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني.

وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء بارنييه إن البلاد لم تعد تتمتع بالسيطرة المرضية على سياستها المتعلقة بالهجرة. مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير ضد الدول التي تمنع عمليات الإعادة.

وعلى الرغم من أن بارنييه لم يذكر صراحةً البلدان التي يجب تشديد قواعد التأشيرة لها.

ويُعتقد أن الإجراء يستهدف دول المغرب العربي، حيث رفض بعضها إصدار التصاريح القنصلية اللازمة. لطرد مواطنيها الذين يظلون بشكل غير قانوني داخل أراضي فرنسا.

ويأتي اقتراح تشديد قواعد التأشيرة للدول التي ترفض استعادة مواطنيها بعد أن أقدم مواطن مغربي. صدر له التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) على قتل طالب فلبيني في باريس.

وفي ضوء هذا الحدث وفي محاولة لضمان المزيد من السلامة والأمن لمواطني البلاد. قال رئيس الوزراء بارنييه إن البلاد تريد أيضًا “تسهيل التمديد الاستثنائي لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين”.