فرنسا تشرع في طرد العمال الجزائريين

مع تشديد تخصيص تصاريح الإقامة التي بدأتها الحكومة الفرنسية، تتزايد حالات فصل الأجانب. وهذا حال شابة جزائرية تدعى ميليسا وتبلغ 26 عاما وتعمل كمهندسة جزائرية في شركة في مرسيليا بفرنسا.

ولم تستفد ميليسا من تجديد تصريح إقامتها في المواعيد النهائية التي تتزامن مع انتهاء عقدها الدائم. حيث فقدت وظيفتها يوم الجمعة.

وأُجبر صاحب العمل على إنهاء العقد الذي كان يربط بين الطرفين. بعد هذا التأخير الذي تسببت فيه محافظة بوشيه دو رون.

.نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، معاناة الشابة الجزائرية وآلاف الآخرين من العمال الأجانب في فرنسا.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشابة الجزائرية ملف تجديد تصريح إقامتها منذ شهرين. فترة لم يثبت أنها كافية لخدمات BAAS، مكتب الاستقبال وقبول الإقامة، لمعالجة ملفه في الوقت المناسب.

بعد ترحيبها بشهادة المهندسة الجزائرية الشابة ميليسا ، دفعت الإعلامية الفرنسية فرانس بلو بروفانس تحركها من خلال التواصل مع دوائر محافظة بوش دو رون لبدء الرد على فصلها.

“يستجيب الوكلاء لعشرات الطلبات كل يوم عبر صندوق البريد” يوضح المحافظة أولاً قبل أن يضيف ، “يتم دفع يقظة خاصة للملفات ذات الطبيعة العاجلة (من الواضح أن التوظيف هو أحد هذه الطلبات).” يشير إلى خدمات الاستقبال و مكتب القبول.

ومع ذلك، كانت الشابة الجزائرية قد بدأت هذه الخطوات قبل نحو شهرين من الموعد النهائي للحصول على تصريح إقامتها. اعتقادًا منها بالحصول على إجابة قبل هذا التاريخ. حيث فوجئت المهندسة ميليسا بإنهاء عقدها الدائم.

أخيرًا ، أوضح مكتب الاستقبال والقبول للإقامة أن “BAAS تصدر ما يقرب من 25000 تصريح إقامة كل عام”.