فرنسا..تشكل فريق عمل من أجل الحركى

أخبار الجزائر
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فرنسا..تشكل فريق عمل من أجل الحركى
بقلم محمد برمكي  

شكلت الحكومة الفرنسية مساء اليوم، فريق عمل خاص حول الحركى مكلف بتقديم إجراءات تدخل ضمن إطار حفظ الذاكرة، بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا بجانبها خلال ثورة التحرير.

وحددت مندوبة الدولة لدى وزيرة الدفاع الفرنسية، جونوفياف داغيوساك، في بيان لها، أن الفريق المكون سيعمل على تقييم جميع القضايا المتعلقة بالحركى، بما في ذالك ظروفهم المعيشية والإقتصادية.

وتجدر الإشارة هنا، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويا ماكرون، قد أبدى رضاه سابقًا حول إنشاء هذا الفريق في 25 من سبتمبر الماضي، بعد استقباله لممثلي الحركى بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي لهم.

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