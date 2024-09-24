فرنسا تشهد أسوأ حالات العجز في تاريخها

يرى وزير الاقتصاد الفرنسي الجديد، أنطوان أرمان، خلال حلوله ضيفاً على قناة فرانس إنتر. أن فرنسا تشهد واحدة من أسوأ الحالات في تاريخها.

وفيما يتعلق بالزيادة المحتملة في الرسوم على بعض الشركات الكبرى. والتي قال رئيس شركة ميديف باتريك مارتن إنه “مستعد لمناقشتها” بشروط. أجاب الوزير: “سنعمل على ذلك، مع جميع الشركات من جميع الأحجام. وبالطبع مع الشركاء الاجتماعيين”، معتقدا أنه “يجب استئناف الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأضاف “سنعمل على مواجهة خطورة هذا الوضع، مهمتي هي التأكد من أن أي ضرائب موجودة لا تعيق نمونا. ولا تعيق خلق فرص العمل”.

وسبق وأن قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه لوكالة “فرانس برس”، إن وضع الميزانية الفرنسية “خطير للغاية”.

واعتبر رئيس الوزراء ميشال بارنييه في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن وضع الميزانية “خطير للغاية”، وطالب “بعناصر تقييم واقعه الدقيق”.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي “هذا الوضع يتطلب اتخاد تدابير للحد من الإنفاق وزيادة الضرائب”.

وبينما يتصاعد الجدل حول الزيادات الضريبية المحتملة قيد الدراسة. يبدو أن ميشيل بارنييه يبحث عن نقطة الالتقاء: “هدفي هو العودة إلى مسار النمو. وتحسين مستوى معيشة الفرنسيين، في حين أننا بالفعل الدولة التي تتحمل أعلى عبء ضريبي.”

ويأتي هذا الإعلان في سياق تأجيل عرض عناصر الموازنة المقرر في الأول من أكتوبر المقبل.