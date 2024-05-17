فرنسا تصدر إنذارا بشأن دواء دوليبران المخصص للرضع والأطفال

نبهت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية، إلى وجود خلل في الممصات الموجودة في علب دوليبران 2.4% المخصصة للرضع والأطفال.

وأطلقت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM) التحذير بشأن Doliprane 2.4%، وهو شراب صالح للشرب مخصص للرضع والأطفال.

وأبلغ مختبر Opella Healthcare France عن مشكلة في منتجه.

بتعبير أدق، لا تحتوي الماصات على التدرج، ولذلك لا يمكن قياس الجرعة بشكل صحيح، لتجنب المخاطرة بخطأ في الجرعة”.

وأضافت “الشراب ليس هو السبب، العيب المذكور يتعلق فقط بالماصات البلاستيكية”.

تم تحديد الدفعات التي قد تحتوي على ماصات معيبة. وهي: 3KLR12D1، 3KLR13D2، 3KLQ70DU، 3KLQ69DT، 3KLR14D3. 3KLQ71DV، 3KLQ72DW. “يبلغ إجمالي هذه الدفعات أكثر من 1.3 مليون صندوق”، كما تحدد ANSM.

وسيتم توجيه الصيادلة لفحص الماصة أمام المريض عند صرف الدواء.

ويوضح فيدال أن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول يحمل خطر “التسمم الخطير (…) خاصة لدى الأطفال الصغار”. وبالتالي فإن الجرعة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب الكبد.