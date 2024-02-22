فرنسا تضع خطة لتسهيل قدوم العمال الموسميين الأجانب

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، الاعتراف المرتقب بالقطاع الزراعي كقطاع يعاني من التوتر. لمكافحة مشاكل التوظيف وتسهيل توظيف العمال الأجانب في الزراعة.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي قائلا “لقد مضينا قدمًا في مسألة الاعتراف بإنتاجنا الزراعي. كقطاع في حالة توتر لتسهيل تخصيص التأشيرات للعمال الموسميين بشكل كبير”.

وأضاف أن “المرسوم الذي يعترف بقطاع الإنتاج الفلاحي كقطاع متوتر برمته. وعلى كامل التراب الوطني سيتم نشره خلال المعرض الفلاحي”.

وأعلن رئيس الوزراء أيضًا أن الإعفاء من مساهمات أصحاب العمل في “جميع الوظائف الزراعية الموسمية تقريبًا”. – نظام TO-DE – سيصبح دائمًا ويتم تعزيزه “اعتبارًا من عام 2024”.