فرنسا تضع شرطا لإطلاق سراح الحراڤة المتواجدين في السجون

تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم قانون الهجرة الجديد. هذا الأخير، الذي يهدف إلى طرد المزيد من الرعايا الأجانب. بمن فيهم الجزائريون، في وضع غير نظامي في البلاد، ولكن أيضًا لتسوية العمال غير المسجلين.

في أعقاب ذلك ، أصدر وزير الداخلية الفرنسي إعلانًا يتعلق مرة أخرى بقانون الهجرة المستقبلي. وبالفعل، أعرب جيرالد دارمانين ، عن رغبته في إنهاء حبس القصر الأجانب في مراكز الاعتقال الإداري.

في الواقع، يخطط وزير الداخلية الفرنسي لدمج حظر وضع القصر الأجانب في مراكز الاعتقال الإداري، بهدف طردهم. في نص قانون الهجرة الجديد. خاصة بعد التصويت على النص. هذا ما تم الإعلان عنه خلال مناقشة بدون تصويت في مجلس الشيوخ الفرنسي.

ويعتقد دارمانين أن هؤلاء القصر الأجانب، بمن فيهم الجزائريو ، لا يتعين عليهم الخضوع لهذا النوع من الاحتجاز.

كما يبرر الإجراء بعدد المحتجزين في هذه المؤسسات في فرنسا. وبالفعل، أفاد وزير الداخلية الفرنسي أن 92٪ من المعتقلين لديهم سوابق جنائية.

بالنسبة لدارماني ، يتدخل هذا الإجراء للسماح بطرد المزيد من الرعايا الأجانب الخاضعين للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية. ولا سيما من يرتكبون جرائم جسيمة.

وللتذكير ، صوت النواب في نوفمبر الماضي على زيادة عدد الأماكن على مستوى مراكز الاعتقال الإداري في فرنسا. وبالتالي سيزداد من 1300 إلى 3000 مكان بحلول عام 2027.